Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Lideri Heniyye'nin Ailesine Taziyelerini İletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin eşi ve çocuklarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Heniyye'nin hain bir suikast sonucu kaybedilmesinden duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Heniyye'nin Ailesine Destek

Görüşme sırasında Erdoğan, Heniyye'nin ailesine taziyelerini ileterek, bu zor zamanlarında yanlarında olduğunu belirtti. Ayrıca, ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan: "Ailelerin Yanındayız"

Erdoğan'ın ailesine ilettiği mesaj, Türk halkının Filistinli kardeşlerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. "Bu zor günlerde sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum," diyen Erdoğan, barış ve istikrar umutlarını güçlendirdi.