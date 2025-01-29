Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i kabulünde, Hamas'ın 471 gün boyunca sürdüğü mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Ateşkes Süreci ve Filistin Gelişmeleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki ateşkes süreci ve Filistin'deki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki gerçeklerin aktarımını sürdürüp destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, sağlanan ateşkesin ikinci ve üçüncü aşamalarının başarıyla tamamlanmasını umduğunu dile getirdi.

Kabule Katılan İsimler

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Başdanışman Sefer Turan eşlik etti.