Cumhurbaşkanı Erdoğan Hastane Yatak Sayısını Açıkladı

Cumhurbaşkanından Hastane Yatak Sayısı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık alanında yapılan iyileştirmeleri mesajlarında vurguladı. Erdoğan, 23 yıl önce ülke genelindeki hastane yatak sayısının 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin olduğunu ifade etti.

Hastane Yataklarının Artışı

Bugün ise bu rakamın büyük bir artış gösterdiğini belirten Erdoğan, nitelikli yatak sayısının 182 bine yükseldiğini ve genel yatak sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu açıklamalar, sağlık hizmetlerinin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktasını simgeliyor.