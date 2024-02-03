Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da müjdeyi verdi: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz

Deprem konutları için Hatay’da düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Hatay’ın, can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremin en büyük yıkımını yaşayan şehir olduğunu belirtti. Bu durum, diğer deprem bölgelerine göre daha dramatikti. Erdoğan, deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibine umut verdi. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevgili kardeşlerim, zamanla yarışmak üzere önce şöyle butona basalım, Hak sahiplerini inşallah belirlemeye başlayalım. Şimdi sürekli olarak gördüğünüz gibi burada isimler devam edecek. Biz de zaman kaybetmeden konuşmaya başlayalım. Hayırlı olsun.

Sevgili Hataylılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık bir yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliği ile yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Buradan depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Deprem 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 7 bine yakın köy ve mahallemizde ağır yıkıma yol açarken, 14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Öyle ki depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteyner kurulmuş, 349 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur. Büyük felaketler ve büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuş depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

Toplamda 650 bin personel deprem bölgesindeki müdahale çalışmalarında görev aldı. Deprem bölgesine 150 bin TIR yardım malzemesi gönderilirken, 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Günde 4 milyon kişiye yemek hizmeti sunuldu. Esasen bu afet bir yönüyle de dünyanın en büyük arama-kurtarma ve iyileştirme operasyonudur. Yine afet sonrası hem enkaz kaldırma, hem yeniden inşa çalışmalarının en hızlı yürütüldüğü bir örneği beraberce yaşadık. Depremin ardından şehirlerine, ailelerine, işlerine, arazilerine sahip çıkarak şartların zorluğuna rağmen yerlerinden, yurtlarından ayrılmayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu afet bize verdiği pek çok dersin yanı sıra devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Böylesine vefalı, fedakar milletin evladı olmakla iftihar ediyoruz.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın.