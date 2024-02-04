Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılışı dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastaneyi gezdi. Erdoğan, acil servisin yatak kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti
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Erdoğan, hastanede yatan hastaları ziyaret etti. Hastaların sağlıkları hakkında bilgi aldı. Hastalarla konuşan Erdoğan, hastanenin durumunu, hizmet kalitesini sordu.

Depremzede bir hasta, Erdoğan'a sağlık personeli ve Hatay Valisi'nin kendisine gösterdiği ilgi için teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, böbrek taşı sorunu yaşayan bir hastayla da ilgilendi ve ona şifa diledi. Erdoğan'ın hastane ziyaretine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

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