Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Tehditlerine Karşı Savunma Stratejilerini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hava Savunma Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda hava tehdidine karşı Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artırma konusunda atılacak adımları belirtti. Erdoğan, "Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz," şeklinde konuştu.

Kritik Savunma Kabiliyetleri

TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük amfibi saldırı gemisi olarak önemli bir rol üstlenirken, milli uçak gemisi ise havadan savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla geliştirilmektedir. Sonuç olarak, Erdoğan'ın hedefi, Türkiye'nin hava savunma altyapısını daha da güçlendirerek ulusal güvenliği sağlamak.