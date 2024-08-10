Cumhurbaşkanı Erdoğan Havalimanı Kullanımını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Havalimanı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan son değerlendirmeler sonucu havalimanı kullanımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ticari uçuşlar için Çukurova Havalimanı'nın tercih edileceğini belirtti.

Eğitim ve Acil Durumlar İçin Şakirpaşa

Ayrıca, eğitim, afetle mücadele ve güvenlik konularında Şakirpaşa Havalimanı'nın kullanılacağını vurguladı. Bu kararın, ilgili alanlardaki işlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor. Erdoğan’ın açıklamaları, bölgedeki havalimanı altyapısının etkin kullanılmasını hedefliyor.