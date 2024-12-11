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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin Kapısı Açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım isteyenlere din, ırk ayırt etmeden kapılarının açık olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin Kapısı Açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Renk ve Dine Duyarsız Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardım talepleri konusunda önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Kapımıza gelene Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün diye sormadık. Bizden yardım dileyene Müslüman mısın, Hristiyan mısın, Yahudi misin diye sormadık" ifadelerini kullandı.

Yardımlaşma ve Kardeşlik Vurgusu

Bu açıklama, Türkiye'nin sosyal yardımlaşma anlayışını ve hoşgörüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı, herkese eşit mesafede durmanın önemine dikkat çekerek, insani değerlerin evrenselliğini vurguladı. Türkiye, dünya genelindeki zor durumda olan insanlara yardım eli uzatmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan’ın sözleri, toplumsal kardeşlik bağlarını güçlendirirken, sosyo-kültürel farklılıkların birer zenginlik olduğunu ifade ediyor. Hem iç hem de dış politika bağlamında bu mesajların önemi büyük.

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