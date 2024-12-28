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Cumhurbaşkanı Erdoğan: HIT-30 Programı ile 7 Milyar Dolarlık Yatırım Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HIT-30 programı kapsamında 5 ayda 7 milyar doları aşan yatırımları ülkeye kazandırdıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: HIT-30 Programı ile 7 Milyar Dolarlık Yatırım Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hit-30 Programı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HIT-30 programı çerçevesinde önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Erdoğan, "5 ayda elektrikli araç, güneş hücresi gibi konularda büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik" şeklinde konuştu.

Yatırımların Önemi

Bu yatırımlar, Türkiye'nin enerji dönüşümünde ve yeşil teknolojilerin yaygınlaşmasında kritik bir rol oynayacak. Elektrikli araçlar ve güneş hücreleri gibi alanlardaki gelişmeler, hem çevre dostu bir yaklaşımın benimsenmesini sağlarken hem de ekonomik büyümeye katkıda bulunacak.

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