Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hızlı Tren Hattı ile Karadeniz'i Birbirine Bağlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Bölgesi’nin ulaşım ağını güçlendirecek önemli bir projeyi tanıttı. Erdoğan, "Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı" ile Samsun'dan başlayarak, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin şehirlerini birbirine hızlı tren hattıyla bağlayacaklarını duyurdu.

Bu projenin, bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracak ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak bir adım olduğunu belirten Erdoğan, hızlı tren hattının, ulaşım sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını ifade etti.

Hızlı tren hattı sayesinde, Karadeniz illeri arasındaki seyahatlerin daha konforlu ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, yatırımın detaylarını ve projenin hayata geçiş sürecini kamuoyuyla paylaştı.