Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukuk Herkes İçin Geçerli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'de hiç kimsenin hukukun kapsama alanı dışında olmadığını ifade etti. Bu bağlamda, suç işleme özgürlüğü olan imtiyazlı bir azınlığın Türkiye'de bulunmadığını ve hiçbir şekilde olmayacağını vurguladı.

Hukukun Eşitliği

Erdoğan, hukukun her birey için geçerli olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin hukuk devleti anlayışının temel prensiplerinin altını çizdi. Bu açıklamaları, ülke genelinde adaletin sağlanması adına önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.