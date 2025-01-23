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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Eşitliği Vurgusu Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun üstünlüğü konusunda önemli mesajlar verdi. Ayrımcılığın sona erdiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hukukun Eşitliği Vurgusu Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuk Önünde Eşitlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada, siyasi ve ideolojik kimlikler ile ekonomik statüler nedeniyle bazı bireylerin hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olmasının sona erdiğini belirtti. Erdoğan, bu tür ayrımcılığın tarihe karıştığını vurgulayarak, hukukun üstünlüğünün herkes için geçerli olduğunu ifade etti.

Ayrımcılığa Son!

Erdoğan, toplumda eşitlik ilkesinin her birey için uygulanması gerektiğini savunarak, “Artık bu günler geride kalmıştır” ifadelerini kullandı.

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