Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzurumuza Kastedenlere Göz Yummayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin huzurunu tehdit eden kifayetsiz muhterislere karşı duracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzurumuza Kastedenlere Göz Yummayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, "Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletin huzuruna kastetmesine göz yummayacağız," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sözleriyle, ülke içerisinde huzuru bozan ve kendi çıkarlarını öne çıkaran kişilere karşı kararlılığını vurguladı. İktidar olarak milletin menfaatlerini her şeyin önünde tutacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, bu tür tehditlere karşı yanıt vermekten kaçınmayacaklarını ifade etti.

Milletin güvenliğini her koşulda sağlamaya kararlı olduklarını yineleyen Erdoğan, hukuk ve demokrasi çerçevesinde hareket edeceklerinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek