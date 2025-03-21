Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzurumuza Kastedenlere Göz Yummayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, "Bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletin huzuruna kastetmesine göz yummayacağız," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sözleriyle, ülke içerisinde huzuru bozan ve kendi çıkarlarını öne çıkaran kişilere karşı kararlılığını vurguladı. İktidar olarak milletin menfaatlerini her şeyin önünde tutacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, bu tür tehditlere karşı yanıt vermekten kaçınmayacaklarını ifade etti.

Milletin güvenliğini her koşulda sağlamaya kararlı olduklarını yineleyen Erdoğan, hukuk ve demokrasi çerçevesinde hareket edeceklerinin altını çizdi.