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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı ve Hamas lideri için gıyabi cenaze namazında yer aldı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde icra etti. Namaz öncesinde, Kısıklı'daki konutundan camiye geçiş yaptı.

Gıyabi Cenaze Namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazında da saf tuttu.

Namazın akabinde Erdoğan, cami çıkışında bir grup vatandaşla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve ardından camiden ayrıldı.

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