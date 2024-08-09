Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cuma Namazı Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Hz. Ali Camisi'nde gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, camiye doğru yola çıktı.

Namaz Sonrası Vatandaşlarla Sohbet

Cuma namazını kıldıktan sonra, cami avlusunda bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı, daha sonra oradan ayrıldı. Bu tür ziyaretler, Erdoğan'ın halkla iç içe olma ve dini vecibeleri yerine getirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.