Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, camiye geçerek ibadetini gerçekleştirdi.

Vatandaşlarla Buluşma

Namaz sonrası cemaatle bir araya gelen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek onların taleplerini dinledi. İbadetinin ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı, bu ziyaretiyle halkla olan bağını bir kez daha pekiştirmiş oldu.