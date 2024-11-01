DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,27 0,25%
ALTIN
3.025,99 -0,1%
BITCOIN
2.405.409,14 -0,2%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na Tazminat Davası Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 1 milyon lira tazminat davası açtı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na Tazminat Davası Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 31 Ekim tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptığı konuşmada, kendisine yönelik iftira içeren asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava Dilekçesinde Sunulan Gerekçeler

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı bilgisini paylaştı. İmamoğlu'nun düzenlediği mitingde Erdoğan'a yönelik iftira içeren ifade ve ithamlarının, Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarını zedelediği belirtildi. İmamoğlu'nun, Erdoğan'a karşı "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar" gibi ifadeler kullandığı dilekçede yer aldı.

Davanın Ana Noktaları

Dilekçede, İmamoğlu'nun sözlerinin sadece Erdoğan'ın itibarını zedelemekle kalmadığı, aynı zamanda halk arasında kin ve nefreti körüklediği vurgulandı. Konuşmasında müvekkilini halkın gözünde bir hedef haline getirme çabasıyla hareket ettiği ifade edildi. Erdoğan'ın, halk tarafından büyük sevgiyle desteklendiği, İmamoğlu'nun bunun aksine kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmak istediği öne sürüldü.

Zamanlama ve Talepler

Dilekçede, davanın kabul edilmesi talep edilerek, 1 milyon lira manevi tazminatın, olayın meydana geldiği 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi istendi. İlgili dava masraflarının ve vekalet ücretinin ise karşı tarafa yüklenmesi gerektiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu Rize'de Sivil Toplum ve İş Dünyası ile Buluştu
2
BM: Insani Yardım Gazze'nin Kuzeyine Ulaşamıyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na Tazminat Davası Açtı
4
İzmir'de Kuyumcu Kaçtı, Müşteriler Şikayetçi Oldu
5
Türkiye ve KKTC Arasında Çevre Alanında Üç Protokol İmzalandı
6
Trump-Harris Yarışı: Salıncak Eyaletlerde Rekabette Az Fark
7
Narin Güran Cinayetinde HTS Kayıtları Bilirkişi Raporu

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de