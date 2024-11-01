Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'na Tazminat Davası Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 31 Ekim tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etmek amacıyla yaptığı konuşmada, kendisine yönelik iftira içeren asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava Dilekçesinde Sunulan Gerekçeler

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı bilgisini paylaştı. İmamoğlu'nun düzenlediği mitingde Erdoğan'a yönelik iftira içeren ifade ve ithamlarının, Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarını zedelediği belirtildi. İmamoğlu'nun, Erdoğan'a karşı "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar" gibi ifadeler kullandığı dilekçede yer aldı.

Davanın Ana Noktaları

Dilekçede, İmamoğlu'nun sözlerinin sadece Erdoğan'ın itibarını zedelemekle kalmadığı, aynı zamanda halk arasında kin ve nefreti körüklediği vurgulandı. Konuşmasında müvekkilini halkın gözünde bir hedef haline getirme çabasıyla hareket ettiği ifade edildi. Erdoğan'ın, halk tarafından büyük sevgiyle desteklendiği, İmamoğlu'nun bunun aksine kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmak istediği öne sürüldü.

Zamanlama ve Talepler

Dilekçede, davanın kabul edilmesi talep edilerek, 1 milyon lira manevi tazminatın, olayın meydana geldiği 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi istendi. İlgili dava masraflarının ve vekalet ücretinin ise karşı tarafa yüklenmesi gerektiği kaydedildi.