Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar ve Nevruz Kutlamalarına Katılacak

21 Mart 2025 Gündemi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüşecek. Daha sonra, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılacak. Aynı gün Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde iftar yapacak.

(İstanbul/14.45/15.00/17.45/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İkili Anlaşmalar ve İftarlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki hükümet arasında iktisadi ve mali işbirliği anlaşması imzalamak üzere bir araya gelecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Parti Faaliyetleri ve İftarlara Katılım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret edecek ve akşam saatlerinde Saraçhane'de düzenlenecek halk buluşmasına katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yönetim Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve ayrıca Artova Belediyesi, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'ni ziyaret edecek.

(Tokat/13.30/14.30/15.30/17.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sputnik Haberi ve Kültürel Etkinlikler

Bugün, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 52. yılında, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anılacak.

(Sivas/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Ümit Milli Futbol Takımı, özel bir maçta Kosova ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbol dünyasında ise THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Partizan ile mücadele edecekken, Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali de başlıyor.

(Belgrad/22.45) (Fotoğraflı)

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