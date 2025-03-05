Cumhurbaşkanı Erdoğan: Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı ile Enerji Stratejilerimiz Güçlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enerji Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesinin, enerji alanındaki daha önceki stratejik girişimleri tamamlayacağını vurguladı. Bu önemli projenin, Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, ayrıca bölgesel iş birliğinin önemine de dikkat çekti.

Enerji Alanında Yeni Bir Dönem

Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın tamamlanmasının, Türkiye'nin enerji pazarındaki rekabetçiliğini artıracağını belirtti. Bu hat sayesinde, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının daha güvenilir bir şekilde karşılanacağını kaydetti.

Projenin uluslararası iş birliğine de katkı sağlayacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin enerji noktasında önemli bir merkez olma yolunda ilerlediğini sözlerine ekledi.