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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki Çin Firmasının Yatırımı Türkiye'yi Otomotivde Şekillendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki Çin firmasının yatırımı ile Manisa ve Samsun'da üretilecek araçların otomotiv sektörüne katkısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki Çin Firmasının Yatırımı Türkiye'yi Otomotivde Şekillendirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki Çin firmasının Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bu yatırımların Türk otomotiv sektöründe yaratacağı etkiye dikkat çekerek, "Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir" ifadesini kullandı.

Yatırımların Etkileri

Erdoğan, yapılan yatırımların sadece üretim değil, aynı zamanda istihdam açısından da önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Türk otomotiv endüstrisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracağına inandığını ifade eden Erdoğan, bu gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı.

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