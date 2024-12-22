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Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Milletlerarası Anlaşmayı Onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki milletlerarası anlaşmayı onaylayarak Resmi Gazete'de yayımladı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Milletlerarası Anlaşmayı Onayladı

Milletlerarası Anlaşmalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki önemli milletlerarası anlaşmayı onaylayarak Resmi Gazete'de yayımladı.

IPA III Kapsamında Değişiklikler

Yayımlanan belgeler arasında "Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli Mektuplar" yer almaktadır. Bu anlaşma, 25/10/2024 ve 12/11/2024 tarihli mektupları kapsamaktadır.

Karar kapsamında, AB eş finansman oranının %75'ten %50'ye, Türkiye ulusal eş finansman oranının ise %25'ten %50'ye çıkarıldığı ifade edilmiştir.

Temiz Enerji Projesi

Bunun yanında, "Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 Tarihli Finansman Anlaşması" hasebiyle de bir başka karar yayımlandı. Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) arasında imzalanan ekli tadilat mektubunun onaylanmasını içermektedir.

Karar çerçevesinde, finansman anlaşmasını uygulama sürecinin uzatılmasına ilişkin mektup da onaylanmıştır.

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