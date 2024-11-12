Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Kanunu için Müjdeli Haberi Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Kanunu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevresel sürdürülebilirlik adına önemli bir adım attıklarını duyurdu. Erdoğan, Emisyon Ticaret Sistemi’ni de kapsayan iklim kanununu çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaklarını söyledi.

İklim Yatırımları İçin Yeni Fırsatlar

Meclis'e sunulacak olan iklim kanunu, iklim değişikliğiyle mücadele için kritik bir öneme sahip. Erdoğan, bu yasanın enerji verimliliği ve karbon salınımının azaltılması konusunda Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini güçlendireceğini vurguladı.

Özellikle Emisyon Ticaret Sistemi ile birlikte şirketlerin karbon salınımına yönelik düzenlemelerin daha etkin hale geleceği belirtiliyor. Bu durum, hem yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratacak hem de çevre dostu projelerin desteklenmesine katkı sağlayacak.

Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşması için tüm disiplinlerde kapsamlı politikaların uygulanacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.