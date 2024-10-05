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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktidar ve Muhalefet Arasındaki Diyalog Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalog çabalarının önündeki engelleri dile getirdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktidar ve Muhalefet Arasındaki Diyalog Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ve muhalefet arasında sürdürülen diyaloğun önemine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyalog zeminini genişletmek için uğraştıkça, gerilimden beslenenler bu süreçte engel olmak için ellerinden geleni yapıyorlar," dedi.

Diyalogun Önemi

Cumhurbaşkanı, ülkenin geleceği açısından sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm siyasi aktörlerin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

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