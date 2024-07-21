Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar ve muhalefet olarak verdiğimiz birlik tablosunu kıymetli görüyorum. Kıbrıs davasının sadece bizim değil, 85 milyonun davası olduğu anlaşılmıştır"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:00



