Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl Başkanlarında Önemli Değişim Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Olağan Kongresi sürecinde il ve ilçe başkanlarındaki değişimleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İl Başkanlarında Önemli Değişim Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Kongresi sürecine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamada, il başkanlarının dörtte üçünün, ilçe başkanlarının ise üçte ikiye yakınının değiştiği bildirildi.

Başkan Değişimleriyle Yenilenme Hedefi

Erdoğan, bu değişimlerin partinin yenilenmesi ve güçlenmesi için atılan önemli adımlar olduğunu vurguladı. Böylece, teşkilat içinde dinamik bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

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