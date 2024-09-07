Cumhurbaşkanı Erdoğan: İman ve Değerlere Saldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin 200 yılı aşkın bir süredir çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Erdoğan, bu saldırıların en çok inanç ve değerlerimize yönelik olduğunu belirtti.

İnancımıza Yönelik Saldırılar

Erdoğan, "Bu toprakların tarihinde, düşmanlar her zaman var oldu. Ancak asıl tehlike, imana yönelik saldırılardır. Bizim kültürel ve dini değerlerimize yapılan saldırılar, bizi bölmek isteyen güçlerin bir oyunudur" dedi.

Bu sözlerle, Erdoğan, ülke içinde ve dışında yaşanan çatışmaların arka planında, inanç ve değerlerimizin hedef alındığını bir kez daha vurgulamış oldu.