Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Yılı Kabine Üyeleri Tarafından Kutlandı

Kabine Üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tebrik

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10. görev yılını kutladı. Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yaparak, Erdoğan'ın 10 Ağustos 2014’te başladığı cumhurbaşkanlığı görevini onurlandırdılar.

Bakan Tunç’un Açıklamaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekti. Tunç, Erdoğan'ın ülkesine ve milletine kendini adamış bir lider olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Vesayetçilere asla müsaade etmedi, her alanda 'eski Türkiye'nin izlerini birer birer silerek ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturdu. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek haksızlıklara karşı durdu. Başta Filistin olmak üzere tüm mazlumların sesi ve umudu oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, inandığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Dünyada adaleti, barışı, insan haklarını savunmayı sürdüreceğiz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aziz milletimizin iradesi ve oylarıyla ülkemizin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Millet sevdasıyla, büyük bir hizmet aşkıyla yoluna devam eden Sayın Cumhurbaşkanımız, ilk gün olduğu gibi bugün de milletimizle omuz omuza yürürken; mazlumlara umut olmaya devam ediyor," şeklinde bir açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan 10 yıl önce aziz milletimizin bizzat kendi iradesiyle seçtiği ilk cumhurbaşkanı oldu. Geçen 10 yılda demokrasimizi güçlendiren, milli iradeyi tam manasıyla hakim kılan sayısız reforma ve yeniliğe imza attık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Millete Hizmet yolunda nice yıllara," dedi.