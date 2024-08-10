Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. Yılında Türkiye'nin Yükselişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ilk doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 10. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yükselişi Devam Edecek

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sürekli yükselişinin süreceğini ifade etti. "Daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz," dedi.

Geçmiş 10 Yıldaki Başarılar

On yıllık süreç içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği ile Türkiye’nin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Altun, "Her adımda milletimizin iradesi, ülkemizin geleceğine ışık tuttu. Türkiye, küresel arenada güçlenen bir aktör oldu," ifadelerini kullandı.

Yeni Hedefler İçin Adımlar Atılıyor

Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, milletimizle birlikte, bu kutlu yolculukta yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin yükselişi durmaksızın devam edecek."