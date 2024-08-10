Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. Yılında Türkiye'nin Yükselişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ilerlemesinin devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. Yılında Türkiye'nin Yükselişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. Yılı Kutlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ilk doğrudan seçilen Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 10. yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yükselişi Devam Edecek

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sürekli yükselişinin süreceğini ifade etti. "Daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz," dedi.

Geçmiş 10 Yıldaki Başarılar

On yıllık süreç içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliği ile Türkiye’nin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Altun, "Her adımda milletimizin iradesi, ülkemizin geleceğine ışık tuttu. Türkiye, küresel arenada güçlenen bir aktör oldu," ifadelerini kullandı.

Yeni Hedefler İçin Adımlar Atılıyor

Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, milletimizle birlikte, bu kutlu yolculukta yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin yükselişi durmaksızın devam edecek."

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı