Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni Konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tören Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yargı organlarımız, milletimizin adalet talebini daha etkin bir şekilde karşılayabilecek" dedi.

Adaletin Önemi ve Şehitler

Erdoğan, konuşmasında adaletin sağlanmasında hayatını kaybeden Cumhuriyet savcıları Murat Uzun ve Mehmet Selim Kiraz ile birlikte diğer şehitleri andı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 231 yargı çalışanını da rahmetle yad etti.

Yargıtay Seçimleri ve Teşekkür

Bu yılın Yargıtay Başkanlığı için seçim yılı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, Ömer Kerkez'in Yargıtay Başkanı olarak seçildiğini belirtti. Ayrıca, görevi devreden Mehmet Akarca'ya teşekkür ettikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Muhsin Şentürk'e başarılar diledi.

Adalet ve Devlet Yönetimi

Erdoğan, adaletin devletin temel direği olduğunu ve toplumda huzuru sağlamanın yolunun adaletle geçtiğini ifade etti. Hazreti Ömer'e atfedilen, "Adalet mülkün temelidir" ifadesinin derin bir anlam taşıdığını vurguladı. Medeniyetin yükselişinin adil yönetimlerde yattığını belirtti.

Adalet ve Toplum

Erdoğan, adaletin toplumda sağladığı birlik ve beraberliğin altını çizerek, "Adalet, toplumsal birliğin, bütünlüğün korunmasının güvencesidir" dedi. Hukukun ve adaletin birbirini tamamladığını ancak aynı şeyler olmadığını belirtti.

Bu konuşmalar, Erdoğan’ın toplumsal adalet konusundaki duyarlılığını ve yargı sisteminin güçlendirilmesine yönelik kararlılığını ortaya koyuyor.