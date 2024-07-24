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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik durumu ve Batı Trakya ile Kıbrıs Türk halkının hakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'ye yönelik not artırımına değerlendirerek, "Tam 11 yıl sonra gelen bu not artırımı, esasen Türkiye için çok geç kalmış bir adımdı. Peki, bunlar yeterli mi? Elbette değil. Türkiye'nin ekonomik kapasitesinin bu oranların çok çok üzerinde olduğunu gayet iyi biliyoruz," dedi.

Sadık Ahmet ve Batı Trakya Türk Azınlığı

Erdoğan, konuşmasına Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Doktor Sadık Ahmet'i anarak başladı. Sadık Ahmet'in mücadelesinin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kazanımlarında büyük bir rol oynadığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin her daim soydaşlarının yanında olacağını yineledi.

Yunanistan ile İlişkiler ve Kıbrıs Sorunu

Yunan makamlarıyla verdikleri müzakerelerin, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın haklarını koruma noktasında önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Batı Trakya'daki soydaşlarımızın sorunları gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Din ve ibadet hürriyeti ile eğitim haklarına dair meseleler sürekli takibimizdedir," ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının 1960'lardan bu yana maruz kaldığı haksızlıklara da dikkat çeken Erdoğan, "Kıbrıs’taki durumla ilgili olarak bağımsızlık iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini" belirtti. Kıbrıs Türk halkının, 1974 Barış Harekatı ile birlikte yeniden var olduğunu ifade ederek, KKTC'nin tanınırlığını artırmak için gereken adımları atmaktan kararlı olduklarını söyledi.

Dış Politika Vurgusu

Türkiye'nin, komşuları ile ilişkilerinde gerginlik arayışında olmadığını belirten Erdoğan, dostluk ilişkilerini geliştirme yönündeki çabalarının devam edeceğini bildirdi. Gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin uluslararası arenadaki yerini güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını, bu amaca ulaşmak için kararlı olduklarını ifade etti.

Ekonomik Gelişmeler

Erdoğan, ekonomide çekilen sıkıntıların üstesinden gelindiğini ve enflasyonun hedeflenen seviyelere çekileceğini bildirdi. "Daha önce nasıl enflasyonu tek haneye indirdiysek, inşallah aynısını yine başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı, ekonomik gücün her zaman yüksek tutulması gerektiğine vurgu yaparak, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisinde daha objektif değerlendirmeler yapması bizler için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, Erdoğan milletin Türkiye'ye olan güvenini artırmasını istedi ve "Türkiye doğru yoldadır ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir," dedi.

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