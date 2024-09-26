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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'ndaki Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu kapsamında birçok dünya lideriyle ikili görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'ndaki Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yoğun Diplomasi Yürüttü

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ülkelerin liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşme Gerçekleşen Liderler

Erdoğan, ilk gününde Türkevi önünde yaptığı görüşmelerde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo gibi önemli liderlerle bir araya geldi.

Başka önemli görüşmeler arasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yer aldı.

Ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Özel Hediyeler ve Anlamlı Bağlantılar

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, kendisine imzasını taşıyan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabı hediye etti. Ayrıca, Karim Khan'a Anadolu Ajansı'na yönelik özel bir hediye sundu.

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