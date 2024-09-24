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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu Yürüyüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden yürüyerek BM Genel Kurulu'na katıldı ve önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu Yürüyüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na Yürüyerek Geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçiş yaptı.

Eşi ve Kurmaylarıyla Birlikte

Erdoğan, Türkevi'nden Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer kurmaylarıyla birlikte hareket etti. Yürüyüşleri sırasında, BM binasına doğru ilerlediler.

79. BM Genel Kurulu'nda Kimler Bulunacak?

Açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yapacağı bu önemli görüşmelere, 133 devlet ve hükümet başkanı, 3 başkan yardımcısı, 80 başbakan yardımcısı ve 45 bakan katılacak.

Konuşmaların Sıralaması

Guterres'in açılışını yapacağı 79. BM Genel Kurulu'nın başkanlığını ise Kamerunlu Philemon Yong yürütüyor. Bu yılki geleneksel sıralamada, Brezilya ilk sonra ABD Başkanı Joe Biden ve ardından da Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde yer alacak.

Erdoğan'ın Önemli Mesajları Bekleniyor

BM Genel Kurulu'nda 14. kez konuşacak olan Erdoğan’ın, özellikle Gazze’deki duruma dikkat çekmesi ve üye ülkelerden İsrail’in saldırılarına karşı durmalarını istemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti. Erdoğan, Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan ve kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti. Erdoğan, Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) ve kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti. Erdoğan, Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) ve kurmaylarıyla birlikte çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti. Erdoğan, Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (solda) ve kurmaylarıyla birlikte çıktı.

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