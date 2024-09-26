Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS ve ASEAN Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS ve ASEAN Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası platformlarda Türkiye'nin rolü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN'da yer almamız, buralarda görünmemiz, inanıyorum ki bölgelerin aritmetiğini değiştirecek" Bu açıklamalar, Türk dış politikasının yeni yönelimlerinin ve stratejik işbirliklerinin altını çizerken, Erdoğan, Türkiye'nin bu platformlarda aktif yer almasının önemine vurgu yaptı.
Yeni Stratejik İşbirlikleri
Bu açıklamalar, Türk dış politikasının yeni yönelimlerinin ve stratejik işbirliklerinin altını çizerken, Erdoğan, Türkiye'nin bu platformlarda aktif yer almasının önemine vurgu yaptı.