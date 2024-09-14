Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Desteğiyle Ameliyat Olan Kız Çocuğu Hayata Tutundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım Alan Ada Koçyiğit Ameliyat Oldu

İstanbul'da bir göz ameliyatı geçiren 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ada, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartıyla Bitlis'te düzenlenen bir törene katılıp destek istedi.

Başhekimden Açıklamalar

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, Koçyiğit'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Hastamızın çektiği rahatsızlık nedeniyle ikinci bir ameliyata ihtiyaç doğmuştu. Dünkü ameliyat ortalama 30-45 dakika sürdü. Göz muayenesi yapıldı ve iki gün içerisinde taburcu etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Aileden Duygularını Anlatan Açıklamalar

Ada Koçyiğit, "Ben iyiyim. Çok iyi hissediyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, onun sayesinde buradayım." diye duygularını dile getirdi. Babası Musa Koçyiğit ise, "Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve yetkililerin hepsine teşekkür ediyorum. Ameliyat başarılı geçti, çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Pankartla Destek İstemişti

Koçyiğit ailesi, maddi zorluklar nedeniyle kızlarının tedavisinde zorluk yaşayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemek için "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan’ın talimatıyla Ada'nın tedavi süreci hızlandırıldı.

Bu olay, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın önemini gözler önüne sererken, Ada’nın yaşadığı olumlu gelişmeler de herkesin yüreğine su serpti.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.