DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Desteğiyle Ameliyat Olan Kız Çocuğu Hayata Tutundu

9 yaşındaki Ada Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyerek İstanbul’da başarılı bir göz ameliyatı geçirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Desteğiyle Ameliyat Olan Kız Çocuğu Hayata Tutundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım Alan Ada Koçyiğit Ameliyat Oldu

İstanbul'da bir göz ameliyatı geçiren 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Ada, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartıyla Bitlis'te düzenlenen bir törene katılıp destek istedi.

Başhekimden Açıklamalar

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, Koçyiğit'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, “Hastamızın çektiği rahatsızlık nedeniyle ikinci bir ameliyata ihtiyaç doğmuştu. Dünkü ameliyat ortalama 30-45 dakika sürdü. Göz muayenesi yapıldı ve iki gün içerisinde taburcu etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

Aileden Duygularını Anlatan Açıklamalar

Ada Koçyiğit, "Ben iyiyim. Çok iyi hissediyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, onun sayesinde buradayım." diye duygularını dile getirdi. Babası Musa Koçyiğit ise, "Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve yetkililerin hepsine teşekkür ediyorum. Ameliyat başarılı geçti, çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Pankartla Destek İstemişti

Koçyiğit ailesi, maddi zorluklar nedeniyle kızlarının tedavisinde zorluk yaşayınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemek için "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan’ın talimatıyla Ada'nın tedavi süreci hızlandırıldı.

Bu olay, toplumda dayanışma ve yardımlaşmanın önemini gözler önüne sererken, Ada’nın yaşadığı olumlu gelişmeler de herkesin yüreğine su serpti.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek...

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek...

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek...

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek...

Bitlis'te, "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, tedavi için getirildiği İstanbul'da ameliyat oldu.

İLGİLİ HABERLER

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 90'lı Yıllarda Bosna'daki Katliamlara Dikkat Çekti
6
Denizli'de Balayı Tatili Dönüşü Feci Kaza
7
Kütahya'da Kripto Para ile Para Aklama Operasyonu: 6 Tutuklama

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları