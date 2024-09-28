Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomik Başarı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekonomi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yıllık ekonomik büyümesi hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan, ülkede yıllık ortalama yüzde 5,4lük bir büyüme kaydedildiğini belirtti.

Satın Alma Gücü Paritesi ile 11. Sıradayız

Başkan Erdoğan, bu büyümenin sonucunda Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldiğini ifade etti. Bu sonuç, ülkenin ekonomik istikrarının ve büyüme potansiyelinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.