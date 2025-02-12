Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Endonezya Ziyareti Medyada Gündem Yarattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Ziyareti Büyüleyici Bir Katılımla Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya yaptığı resmi ziyaret, yerel basında büyük bir yankı uyandırdı. Ziyaret, 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleşti ve Endonezya'da yayın yapan The Jawa Pos, The Jakarta Post, Detik News ve Antara gibi medya organlarına geniş bir şekilde konu oldu.

Halkın Yoğun İlgisi ve Diplomatik Temaslar

The Jawa Pos, Erdoğan'ın Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Bogor Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili görüşmelere dikkat çekti. Ziyaret öncesinde halkın Erdoğan'ı karşılamak için sokağa çıktığı belirtildi. Ayrıca, Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı anısına 75 atlı askerin kırmızı beyaz üniforma giydiği ifade edildi.

İki Ülke Arasında Önemli Anlaşmalar

The Jakarta Post ise Erdoğan ve Subianto'nun Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık ettiklerini vurguladı. İki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzalandığı haberi yer aldı. Erdoğan'ın Orta Doğu meseleleri gibi uluslararası ilişkilerde bir 'anahtar aktör' olduğuna dikkat çekildi. Türkiye ve Endonezya'nın Gazze'deki kalıcı barış için 'öncü rol' üstlenebileceği vurgulandı.

Özel Saygı ve Coşkulu Karşılama

Detik News, yaklaşık 2 bin 500 Endonezyalı öğrencinin, ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın konvoyunu coşkuyla karşıladığını aktardı. Ziyareti değerlendiren Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Permana, Subianto'nun Erdoğan'ı Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda karşıladığını ve ona arabada eşlik ettiğini belirtti. Bu durum, Subianto'nun Erdoğan'a duyduğu özel saygıyı gösterdiği kaydedildi.

Ortak Şemsiye Altındaki Dostluk

Antara'nın haberinde, Erdoğan ve Subianto'nun sağanak yağış altında ortak bir şemsiye kullanarak dostluklarını sergiledikleri bildirildi.