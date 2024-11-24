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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İki Programı İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki fuar ve öğretmenler günü programı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İki Programı İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İki Programı İptal Edildi

Gündemimizin ilk sırasında sehven yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 4. Uluslararası STK Fuarı'na ve Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılacak." maddesi iptal edilmiştir. Bu durum, etkinliklerin planlamasında yaşanan bazı aksaklıkları göstermektedir.

Detaylar Bekleniyor

İptal edilen bu programlar hakkında daha fazla detayın ne zaman paylaşılacağı merakla bekleniyor. Kamuoyunun bilgilendirilmesi için resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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