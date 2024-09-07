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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmam Hatipliler Kurultayı'ndaki Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipliler Kurultayı'nda eğitim, iman ve vatan savunması temalarını öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmam Hatipliler Kurultayı'ndaki Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatiplilere Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı konuşmasında, 'Eğer ömrüm boyunca yaptığım en önemli şey sorulursa, yanıtım Imam Hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmak olur.' şeklinde belirtti.İmam Hatiplerin Önemi

Erdoğan, toplum için İmam Hatip okullarının değerini vurgularken, bu okulların büyümesinin ve eğitim kalitesinin artmasının önemine dikkat çekti. 'Toprağa atılan tohumların, zamanla büyük çınarlara dönüşeceğini unutmamak gerekir,' dedi.

Mehmet Akif Ersoy’a Atıf

Konuşmasında şair Mehmet Akif Ersoy'un dizelerine de yer veren Erdoğan, 'Ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' ifadeleri ile dini değerlere bağlılığını yineledi.

Vatan Savunması Olarak İmam Hatip Mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İmam Hatip mücadelesi bir vatan savunmasıdır. Eğer bu topraklardan Müslümanlığı, ezanı ve Kur'an'ı çekip alırsanız, geriye hiçbir şey kalmaz,' dedi. Bu mücadelenin, inanç değerlerine ve vatanın bütünlüğüne dair olduğunun altını çizdi.

Devam Eden Mücadele

Erdoğan, bu toprakların 200 yıldır saldırı altında olduğunu belirterek, dış ve iç tehditlerin iman değerleri üzerine kurgulandığını ifade etti. 'Bunun için mücadelemiz, asla sona ermeyecek' diye ekledi.

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