Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Ziyareti Sonrası PKK'ya Karşı Atılan Adımlar

Irak'ta PKK Terörüne Karşı Adımlar Atılıyor

Iraklı akademisyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yaptığı ziyaretin ardından terör örgütü PKK'ya karşı atılan adımları değerlendiriyor. Bu adımlar, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlendiğini gözler önüne seriyor.

Akademisyen Derşevi: PKK'ya Karşı Yasaklama Kararı Önemli

Akademisyen ve siyaset bilimci Muhammed Amir Derşevi, PKK'nın uzantısı olduğu belirtilen üç partinin yasaklanmasının, Türkiye ile Irak ilişkilerini düzeltmek adına atılmış bir adım olduğunu vurguladı. Derşevi, "Irak, komşusu Türkiye ile sorun yaşamamalı" dedi.

Irak'ta Terör Sorunu ve Hükümetin Yeterliliği

Derşevi, Irak'daki terör örgütleri sorununa dikkat çekerek, "Dünyada terör örgütleri listesinde yer alan grupların Irak'a sokulması ve desteklenmesi, Irak halkının menfaatlerine aykırıdır" şeklinde konuştu. Musul'a bağlı Sincar'da DEAŞ nedeniyle evlerini terk eden halkın geri dönüşü için hükümetin politika üretmesi gerektiğini ekledi.

Nasreddin: Yasal ve Siyasi Açıklıklar

Iraklı uluslararası ilişkiler uzmanı Ramazan Nasreddin ise yasaklanan üç partinin PKK ile ideolojik bağları olduğuna dikkat çekti. Nasreddin, "Bu partiler Irak yasalarına göre yasaklıdır; dolayısıyla IKBY Parlamento seçimlerine katılamazlar" dedi. Ayrıca, yasaklamanın, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Adımlar

Erdoğan'ın Irak ziyaretinin ardından birçok önemli adımın hayata geçirildiğini belirten Nasreddin, PKK'nın yasal olarak yasaklı bir örgüt olarak kabul edilmesinin buna dahil olduğunu vurguladı. Türkiye'nin güvenlik operasyonlarının, Irak'ın ulusal güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynayacağını belirtti.