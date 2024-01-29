Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Gayrettepe-Kağıthane metro hattı açılış töreni başladı

İstanbul'da Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu. Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.





Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hattın açılacağını duyurdu. Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, rahat, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Türkiye'yi hızlandıran geleceğe miras eserler inşa ediyoruz." dedi.

TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI DAKİKA SÜRECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, Taksim'den İstanbul Havalimanı'na gidiş süresinin 41 dakikaya ineceğini belirtti. 31 Mart'taki yerel seçimlere de atıfta bulunan Erdoğan, "Siyasette milletine tepeden bakanlar, kaybetmeye mahkumdur. 31 Mart gecesi bunların hepsini inşallah birlikte göreceğiz." dedi.

MEGA KENTTE RAYLI SİSTEM 338,5 KİLOMETRE KAPASİTESİNE ULAŞIYOR



İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm olacak bir proje daha hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan, metro hattının İstanbullulara büyük kolaylık sağlayacağını ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde de halkın kendilerine destek vereceğini ifade etti. İşte metro hattının özellikleri ve Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağlamış oluyoruz. Toplam 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane Metrosu İstanbullu kardeşlerimizin hayatını fevkalade kolaylaştıracaktır. 9 istasyondan oluşan ve hızı saatte 120 kilometreye ulaşan hattımızın günlük yolcu kapasitesi 600 bin kişidir. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arası 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arası 35 dakikaya inecektir. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız. Ortada bırakmayız."

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VURGUSU

İstanbul'un yeni metro hattı, yerli ve milli teknolojinin bir ürünü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, metro araçlarının Ankara'da üretildiğini ve metro hattının tamamen yerli mühendislik ve tasarım ile hayata geçirildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında bağımsızlığını sağlamak için çalıştıklarını ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda yerli-milli projelerin artacağını vurguladı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının devamı:

"Yine bu hatta kullanılacak 60 adet sürücüsüz metro aracı da Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretiliyor. Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etüd projesinden uygulamasına kadar tüm süreçlerini kendi yerli mühendislik ve tasarım birikimimizle gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra hangi alanda olursa olsun hayata geçirdiğimiz her projede yerli-milli teknolojilerin payının artırılmasına ağırlık vereceğiz. Savunma sanayii başta olmak üzere teknolojiye dair her konuda tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar azimle çalışacağız."