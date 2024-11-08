Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan Ziyaretleri Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan Ziyaretlerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan'daki ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Trump'ın ABD başkanlığı, Orta Doğu'daki siyasi ve askeri dengeleri ciddi biçimde etkileyecektir" dedi.

Kırgızistan Dönüşü Açıklamalar

Erdoğan, Kırgızistan'da yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti. Ayrıca, toplantıda güvenlik, enerji ve kültür gibi alanlarda 19 anlaşmaya imza atıldığına dikkat çekti.

Manas Nişanı ve Öğrenci Sayısı

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kendisine tevcih edilen Manas Nişanı'nın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Ayrıca, "1995 yılında faaliyete geçen Manas Üniversitesi, 7 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla önemli hizmetler sunuyor" dedi.

TİKA'nın Hastane Açılışı

Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi'nin açılışında da yer aldıklarını belirten Erdoğan, hastaneye isminin verilmesinin büyük bir onur olduğunu vurguladı ve bu hastanenin iki ülke arasındaki kardeşliğin sembollerinden biri olacağına inandığını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türk dünyası olarak bir araya geldiklerini ve çeşitli konuları ele aldıklarını bildirdi. "Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki durum ile Güney Kafkasya ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştük" ifadelerini kullandı.

Macaristan Ziyareti ve Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

Macaristan'da Avrupa Siyasi Topluluğu 5. Zirvesi'ne katılan Erdoğan, göç ve ekonomik güvenlik konularında karşılaşılan sınamaları değerlendirdiklerini ifade etti. "Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çektim" dedi.

Trump ile Görüşmesi ve Gelecek Dönem Beklentileri

Erdoğan, Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde Türk-Amerikan ilişkilerini de ele aldıklarını belirtti. Bu bağlamda, "İsrail tarafından başlatılan çatışmaların sonlanması konusunda Trump'ın vaatlerini yerine getirmesini bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Orta Doğu Politikaları ve Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmelerin nasıl şekilleneceği konusunu Trump'la görüşerek değerlendireceklerini belirtti. "Biz barıştan ve huzurdan yanayız. Orta Doğu'da kalıcı barış için herkesin adım atması gerekiyor" dedi.