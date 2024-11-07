Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Ziyareti ve Kültürel İlişkiler

Ekşioğlu: Erdoğan'ın Ziyareti İlişkilere Önem Taşıyor

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılımını ve bunun Macaristan ile ikili ilişkilere verdiği önemi değerlendirdi. Ekşioğlu, Erdoğan'ın bu ziyaretiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik, savunma ve enerji meselelerinde önemli bir konuma sahiptir." dedi.

Kültür Yılı Faaliyetleri

Büyükelçi Ekşioğlu, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi vererek, bu etkinliklerin iki ülke arasındaki geçmiş ilişkilere ışık tuttuğunu söyledi. İki ülkenin 100. yıl dönümünü çeşitli kültürel etkinliklerle kutlamak adına yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirten Ekşioğlu,

"100'üncü yılda 100 etkinlik hedefi koymuştuk ve daha yıl bitmeden bu hedefe ulaştık. Bu başarıda özellikle Türk ve Macar sanatçılarının katkıları büyük." şeklinde konuştu.

Büyük Başarı ve İlgi

Ekşioğlu, "Kültür Yılı süresince Macaristan'ın 14 farklı şehrinde çeşitli etkinlikler düzenledik ve bu süreçte 1 milyondan fazla kişiye ulaştık." dedi. Türk ve Macar kültür sanat çevrelerinin gösterdiği yoğun ilgi ve destek, bu başarıda etkili oldu.

Erdoğan'ın Zirve Katılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin önemine değinen Ekşioğlu, bu tür zirvelerin Avrupa'daki güvenlik sorunları ve işbirlikleri hakkında önemli tartışmalara zemin hazırladığını kaydetti.

Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı

Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'nın önemli bir dönemde devralındığını ifade eden Ekşioğlu, Türkiye'nin maceralarının Avrupa'nın geleceği açısından önemli konular olarak masaya yatırıldığını belirtti.

Tarihi Bağlar ve Duygular

Ekşioğlu, Macaristan'da kendini evinde hissettiğini ve Türk ile Macar halkları arasındaki tarihi bağların güçlenerek devam ettiğini belirtti. Macar halkının Atatürk'e karşı duyduğu sevgi ve saygının iki ülke arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti.

Ekşioğlu, "Macaristan'da görev yapmak her Türk diplomatı için bir ayrıcalıktır." diyerek, kültürel etkileşimin ve dostlukların gelecekte daha da gelişmesini umut ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne iştirak etmek üzere yapacağı resmi ziyaretin önemini, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" faaliyetleri başta olmak üzere ikili ilişkilerde atılan adımları ve Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sürecini AA muhabirine değerlendirdi.