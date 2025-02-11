Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Ziyareti Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti, Malezya basınında geniş yankı buldu. Bernama haber ajansı yanı sıra New Straits Times, Harian Metro, The Malaysian Reserve ve Malay Mail gibi önde gelen gazeteler, 10-11 Şubat tarihindeki ziyaretin detaylarını kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Ülkenin resmi haber ajansı Bernama, Erdoğan’ın Perak Sultanı Nazrin Şah ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılanmasına dikkat çekti. Ayrıca, Erdoğan’ın Enver ile düzenlediği ortak basın toplantisi ve Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili Togg hediye etmesi gibi önemli noktalar da haberlerde yer aldı.

Erdoğan'ın, Türkiye-Malezya İş Forumu'nun kapanışındaki konuşmasının yanı sıra Petronas İkiz Kuleleri’ni ziyaret etmesi ve Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde yaptığı “Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği” toplantısı da haberlere yansıdı. Ayrıca, Erdoğan'a fahri doktorelik unvanı verilmesi ve iki ülke arasında toplamda 11 anlaşmanın imzalanması konusu da dikkat çekti.

ASEAN ve Yeniden Asya Vizyonu Üzerine Vurgular

New Straits Times’da yer alan habere göre, Erdoğan'ın ASEAN 2025 Dönem Başkanı Malezya'yı ziyaretinin Türkiye'nin ASEAN ile olan ilişkilerine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Erdoğan’ın, Putrajaya'daki konuşmasında Türkiye'nin bölgeye yönelik “Yeniden Asya” vizyonunu vurguladığı aktarıldı.

Stratejik Ortaklık ve Gazze'ye Destek

Harian Metro gazetesinde, Erdoğan’ın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunun ele alındığı kaydedildi. Bu çerçevede, çeşitli sektörlerde işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen 11 anlaşma imzalandığına dikkat çekildi.

Erdoğan, Enver ile görüşmesinde, Malezya hükümetinin Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına finansman sağlamayı hedefleyen fonu destekleyeceğini belirtti.

İkili İlişkilerde Savunma ve Teknoloji

İş dünyasına yönelik The Malaysian Reserve’de yer alan haberde ise, Erdoğan ve Enver’in sanayi, teknoloji, enerji, turizm ve ticaret alanlarında işbirliği fırsatlarını masaya yatırdığı vurgulandı. Erdoğan’ın, ikili ilişkiler çerçevesinde teknoloji transferi ve ortak üretimle savunma sanayisindeki ivmelenmeye odaklanmaya hazırlandığı ifade edildi.

Filistin ve Ahlaki Liderlik Vurgusu

Malay Mail gazetesinde, Erdoğan ve Malezya'nın Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yönelik ortak çabalarını ele aldığı ifade edildi. Ayrıca, Erdoğan'ın Filistin meselesindeki duruşunu dikkate alan Enver, Erdoğan’ı “Filistin için adalet talep eden ve Batı Asya'ya barış getiren cesur bir lider” olarak tanımladı.

Son olarak, Berita Harian gazetesinde Erdoğan’ın Enver’e Togg'u hediye ederek, ziyaret kapsamında otomobili kullanma fırsatı bulduğu bilgisi paylaşıldı.