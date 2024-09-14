Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mevlit Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Mevlit Kandili Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı.
Peygamber Efendimiz'e Saygı
Erdoğan, Veladet-i Nebi yıl dönümünde rehberimiz olan, önderimiz ve uğruna can verebileceğimiz Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla anarak, şöyle söyledi:
"Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Cumhurbaşkanı, bu özel günün kalplerde sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini saglamayı umuyor.