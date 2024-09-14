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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mevlit Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlit Kandili'nde Peygamberimizi yad etti ve tüm insanlık için hayırlar diledi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mevlit Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Mevlit Kandili Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlit Kandili vesilesiyle anlamlı bir mesaj yayımladı.

Peygamber Efendimiz'e Saygı

Erdoğan, Veladet-i Nebi yıl dönümünde rehberimiz olan, önderimiz ve uğruna can verebileceğimiz Peygamber Efendimizi büyük bir ihtiramla anarak, şöyle söyledi:

"Leyle-i Mevlid’in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı, bu özel günün kalplerde sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini saglamayı umuyor.

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