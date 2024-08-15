Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Programı: Filistin Toplantısı ve Mezuniyet Töreni

Öne Çıkan Başlık: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Önemli Bugünü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün iki önemli etkinliğe katılacak. İlk önce TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı’na katılacak. Toplantı, TBMM Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Mezuniyet Töreni

Ardından, Erdoğan Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenecek Mezuniyet Töreni’ne iştirak edecek. Bu önemli etkinlikler, Türkiye'nin gündeminde önemli bir yere sahip.

Etkinliklerin saatleri ise şu şekilde: Ankara, 15.00’de başlayacak olan toplantının ardından, 18.30’da mezuniyet töreni düzenlenecektir.