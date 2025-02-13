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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti Dombra Şarkısı ile Kutlandı

Pakistan hükümeti, Erdoğan'ın resmi ziyaret anlarını 'Dombra' ile paylaştı. Ziyaretin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti Dombra Şarkısı ile Kutlandı

Pakistan Hükümeti, Erdoğan'ı Dombra ile Karşıladı

Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretinin anısına özel bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yapmış olduğu bu ziyarette, hava üssünde coşkulu bir karşılama ile karşılandı.

Pakistan hükümeti, X sosyal medya platformu üzerinden, Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama görüntülerini paylaştı. Bu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelenen ünlü 'Dombra' şarkısının Urduca versiyonu kullanıldı.

Ziyaretin Mesajı

Paylaşımda, "Ziyaretiniz Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi ve ilişkiyi daha da artıracak", "Pakistan size 'hoş geldiniz' diyor" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni bir yolculuk ve yeni bir barış mesajıdır" mesajları yer aldı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyetle birlikte karşılandı.

Görüntülerde, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile yapılan sıcak selamlaşmalar yer alırken, ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı karşılayan çocukların görüntüleri de dikkat çekti.

Erdoğan, 10 Şubat'tan bu yana Malezya, Endonezya ve Pakistan'da mevcut işbirliklerini ele almak, bu ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamak üzere önemli resmi temaslarda bulunuyor.

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