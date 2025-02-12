Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere bu akşam İslamabad'a hareket edecek. Ziyaret öncesinde, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki caddeler, Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı.

Erdoğan'ın resmi temaslarının başlamasıyla birlikte, kentin ana yolları hem Türk hem de Pakistan bayraklarıyla süslenip, ziyaretin önemini vurgulamak adına çeşitli afişler asıldı.

Afişlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in fotoğrafları yer alırken, "Pakistan-Türkiye dostluğu güçlenerek artıyor" mesajı dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki caddeler Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunacağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki caddeler Türkiye ve Pakistan bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca yol kenarlarına ziyaretle ilgili afişler asıldı.