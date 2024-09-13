Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Zaferi Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi‘nin 103'üncü yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu zaferin milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Sakarya Zaferi'nin Önemi

Erdoğan, "Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103’üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum," diyerek tarihi olayın önemine dikkat çekti.

Kahramanlar Unutulmadı

Ayrıca Erdoğan, paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer vererek, geçmişe duyduğu saygıyı dile getirdi.