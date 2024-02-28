Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin Kırmızı Kitap'ı güncelleniyor

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emriyle, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini güncellemek üzere çalışmaya başladı. Bu belge, gizli olduğu için halk arasında "Kırmızı Kitap" diye de tanınıyor. Belgenin güncellenmesi için ilgili Bakanlıkların ve kurumların görüşleri talep edildi.

Nisan ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yöneteceği Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu belge, kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da bilinen gizli bir dokümandır.

Devletin iç ve dış tehditlere karşı nasıl davranacağını belirleyen bir belge olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, tehditlerin değişmesine göre Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında düzenli olarak yenileniyor. Bu belge, kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da adlandırılan gizli bir dokümandır.

Milli Güvenlik Kurulu, milli güvenliği korumak ve milli hedefleri gerçekleştirmek için iç, dış ve savunma politikalarının temel ilkelerini belirlemektedir. Bu ilkeler, gizli bir belge olan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinde yer almaktadır. Bu belge, en son 30 Eylül 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında güncellenmiştir.

Milli güvenliğimizi etkileyen ülke, bölge ve dünya çapındaki gelişmelerin her açıdan incelenmesi sonucunda oluşturulan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, toplantıda ele alınmış ve kabul edilmiştir