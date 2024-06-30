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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz programı belli oldu! Kazakistan, Azerbaycan ve NATO Zirvesi gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı diplomasi trafiği başlıyor! Kazakistan, Azerbaycan ve NATO Zirvesi'ne katılacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz programı belli oldu! Kazakistan, Azerbaycan ve NATO Zirvesi gündemde

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında yoğun bir diplomasi trafiği içerisinde olacak. İşte Erdoğan'ın önümüzdeki günlerdeki ziyaretlerine dair detaylar:

Erdoğan'ın Temmuz programı, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yapacağı ziyaret ile başlıyor. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, enerji, ticaret ve ikili ilişkiler gibi konuları ele alacak.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞME

Kazakistan ziyareti sırasında planlanan önemli bir etkinlik, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı baş başa görüşme. Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişimi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı gibi stratejik konular bulunuyor. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG-PYD'nin faaliyetleri de ele alınacak.

AZERBAYCAN ZİYARETİ VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Kazakistan'ın ardından Erdoğan, 6 Temmuz tarihinde Azerbaycan'ın Şuşa şehrine geçecek. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, Hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması ve bölgesel ticari işbirliklerinin artırılması gibi konuları masaya yatıracak. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de zirvenin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Erdoğan'ın Temmuz ayındaki en önemli ziyaretlerinden biri ise 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek NATO liderler zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılacak ziyaret. Zirvenin odak noktaları arasında Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gibi uluslararası krizler bulunuyor.

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